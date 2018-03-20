اكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون “الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين وثقته بأن تواصل الصين وقوفها الى جانب لبنان وقضاياه المحقة في المحافل الدولية”.

كلام الرئيس عون جاء خلال برقية أرسلها الثلاثاء الى الرئيس الصيني شي جين بينغ، مهنئا اياه بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون في قصر بعبدا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد واعضاء المجلس، وعرض معهم اوضاع السلطة القضائية.

وأشار القاضي فهد بعد اللقاء الى ان “رئيس الجمهورية حريص على المحافظة على حقوق القضاة ومكتسباتهم مع الاخذ في الاعتبار الاوضاع المالية العامة للدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام