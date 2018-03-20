إعلنت القوات البحرية الليبية بالعاصمة طرابلس أن وحداتها بالتعاون مع البحرية الإيطالية، احتجزت سفينة أسبانية خالفت قواعد إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وأفاد بيان صادر عن الناطق باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، نشر على موقع البحرية اليوم الثلاثاء، أن “القوات البحرية وحرس السواحل، بالتعاون مع السلطات الإيطالية، قامت باحتجاز سفينة تابعة لمنظمة إسبانية خالفت قواعد إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط”، مشيراً إلى أن “جهود التعاون بين ليبيا وإيطاليا مبنية على أسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة”.

وقال قاسم أن “احتجاز سفينة تتبع منظمة أوبن أرمز من قبل السلطات الإيطالية كان بالتعاون مع رئاسة أركان القوات البحرية وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ البحرية في ليبيا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك