اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، احد قادة الجهاد الاسلامي الشيخ رامي غانم بعد محاصرة منزله في بلدة برقين غرب جنين.

وافادت وكالة معا ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ووقعت مواجهات خلال محاصرة الاحتلال لمنزل في البلدة، اصيب خلالها 5 شبان بالرصاص الحي في الاطراف، نقلوا على اثرها على مستشفى جنين الحكومي، وصفت المصادر الطبية اصابتهم بالطفيفة.

كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق جراء اطلاق الاحتلال عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع، تم تقديم العلاج ميدانيا لهم.

ويأتي اعتقال الشيخ رامي غانم بعد ساعات فقط من اعتقال الشيخ بسام السعدى احد قادة الجهاد الإسلامي مساء أمس بعد محاصرة أحد المنازل في جنين.

المصدر: وكالة معاً