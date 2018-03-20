اسفرت العاصفة الاستوائية إلياكيم التي ضربت الأسبوع الماضي شمال شرق مدغشقر عن 20 قتيلا وحوالى 19 الف منكوب، كما افادت حصيلة جديدة رسمية صدرت مساء الإثنين.

وكانت الحصيلة السابقة التي اصدرها بعد اربع وعشرين ساعة المكتب الوطني لادارة المخاطر والكوارث، 17 قتيلا و15 الف منكوب.

وأسفرت العاصفة ايضا عن تهجير حوالى 9000 شخص، وقطعت الامطار عددا كبيرا من الطرق الوطنية.

وقد اصابت إلياكم شبه جزيرة ماسوالا (شمال شرق) الجمعة ثم انتقلت نحو الجنوب على طول سواحل مدغشقر، وابتعدت الاثنين عن الجزيرة الكبيرة و”باتت لا تشكل”، كما ذكر المكتب الوطني لادارة المخاطر والكوارث، “خطرا على المناطق القارية”.

ودائما ما تتعرض مدغشقر، أحد أفقر بلدان العالم، للأعاصير والعواصف الإستوائية الأخرى.

وفي كانون الثاني/يناير اسفر الإعصار آفا عن 51 قتيلا و22 مفقودا، فيما اسفر الاعصار أيناوو عن 78 قتيلا على الأقل في آذار/مارس 2017.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية