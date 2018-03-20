يستعد الجيش الصهيوني للتعامل مع سيناريو تصعيد الأوضاع الأمنية خلال إحياء الفلسطينيين الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، وبحسب هيئة البث الإسرائيلي فقد أبلغت قيادة الجيش جنودا في وحدات ميدانية بينها لواء “غفعاتي” انه تم حاليا إلغاء إجازة عيد الفصح لدى اليهود.

وذكرت القناة المتلفزة الحادية عشرة الليلة الماضية أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذ الأسبوع القادم. وأضافت أنه في حال إلغاء الإجازات فإن جيش الإسرائيلي سيعزز قواته في الضفة الغربية والتجمعات السكنية القريبة من قطاع غزة.

المصدر: وكالة سبوتنيك