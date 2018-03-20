الخارجية السورية : استمرار الاتحاد الأوروبي بالتبعية العمياء للسياسة الأمريكية يجعله غير مؤهل للاضطلاع بأي دور على الساحة الدولية ويفقده ما تبقى له من مصداقية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2018 - 11:46
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الخارجية السورية : استمرار الاتحاد الأوروبي بالتبعية العمياء للسياسة الأمريكية يجعله غير مؤهل للاضطلاع بأي دور على الساحة الدولية ويفقده ما تبقى له من مصداقية
منذ 54 mins
20 March، 2018
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