تم يوم أمس التوصل إلى اتفاق لانضمام 18 مدينة وقرية وبلدة في محافظة درعا الى نظام المصالحات المحلية ووقف الأعمال القتالية وذلك خلال اجتماع عقد في صالة المجمع الحكومي بدرعا بمشاركة أعضاء لجنة المصالحة ورؤساء مجالس المدن والبلدات وممثلين عن مركز التنسيق الروسي في حميميم.

وشمل الاتفاق مدن وبلدات الشيخ مسكين والصنمين وعتمان وام المياذن وبلي والسويمرة والشقرانية والمسمية والجيزة ونصيب وعالقين ومنكت الحطب وكمونة ومنشية السبيل وام ولد وبويضان وقيطة وبراق.

ونص الاتفاق على دعم الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب وعدم السماح للمرتزقة بالعودة إلى أراضي المواطنين وإزالة جميع شعارات الإرهابيين عن المباني والأسوار في حال وجودها ورفع العلم السوري على جميع المؤسسات الحكومية فيها ومساعدة السلطات المحلية والشرطة في عودة الحياة الآمنة إلى القرى والبلدات واتخاذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة من أجل إعادة العمل للإدارات الحكومية والاجتماعية والتأمين الصحي وتأمين المياه والكهرباء والمحروقات ومختلف الخدمات.

المصدر: وكالة سانا