تمكنت شركة “نيمبوس داتا” من إطلاق منتج جديد وصف بأنه “فريد” من نوعه.

وأطلقت الشركة قرص تخزين صلبا، يتمتع بأكبر سعة تخزين في العالم، والتي وصلت إلى 100 تيرابايت، وأوضحت ، بحسب موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص، أن أي شخص لن يحتاج لأن يحشو منزله أو جهاز حاسبه المنزلي بأكثر من قرص تخزين صلب، فقرص واحد سيحل تلك المشكلة.

ويأتي هذا بعد شهر واحد من إطلاق شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية قرص تخزين صلب بسعة قياسية وصلت إلى 30 تيرابايت.

ويمكن للقرص الجديد الذي يصل مقاسه لـ3.5 بوصة أن يخزن 20 مليون أغنية، ما يجعله مثاليا لأجهزة الخوادم.

المصدر: سبوتنك