دعا رئيس الوزراء الصيني لي كيتشيانغ الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى التعامل مع مسائل التجارة “بعقلانية” وليس “تحت تأثير العاطفة”، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إمكان فرض إجراءات عقابية بحق بكين.

وقال لي، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة السنوية العامة لمجلس النواب “نأمل أن يتمكن الطرفان من الحفاظ على العقلانية وعدم التصرف تحت تأثير العاطفة، وتجنب حرب تجارية”.

وتعهد رئيس الوزراء الصيني من جهة ثانية بتوفير “حماية صارمة للملكية الفكرية للشركات الأميركية”.

وكان الرئيس الصيني تشي جينبينغ قال في وقت سابق، الثلاثاء، إن “الصين لن تضحي أبدا بمصالح الدول الأخرى لضمان تنميتها”، في رسالة مبطنة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب، الذي يتخذ يوما تلو الآخر إجراءات حمائية تهدد بإشعال حرب تجارية عالمية.

وأضاف رئيس ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إشارة واضحة إلى الغرب “فقط أولئك الذين اعتادوا على تهديد الآخرين يرون في الآخرين تهديدا، لا ينبغي لأحد أن يسيء فهم أو يشوه التطلعات المخلصة والأعمال التي يقوم بها الشعب الصيني للمساهمة في السلام والتنمية البشرية”.

المصدر: سكاي نيوز