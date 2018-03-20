تعج مواقع الإنترنت بالعديد من الأساطير عن الأسنان والعلاجات المنزلية، بالإضافة إلى تلك التي يخبرنا بها الأصدقاء والمعارف، ومع ذلك، فإن العديد منها غير صحيح ويمكن أن يسبب مشاكل لصحة الفم.

ولذلك، يحلل الأطباء بكلية طب الأسنان في فالنسيا (ICOEV)، لصحيفة ABC الإسبانية، أكثر تلك المعلومات الخاطئة انتشاراً، ويشرحون لماذا لا ينبغي لنا أن نصدقها.

1. تسوُّس الأسنان لا يؤثر على الأسنان الدائمة: هذا الاعتقاد الخاطئ مسؤول عن مشاكل خطيرة بالأسنان الدائمة، فيجب علاج تسوس الأسنان في أقرب وقت ممكن.

2. مضغ العلكة يحل محل تنظيف الأسنان بالفرشاة: هذه المعلومة الخاطئة منتشرة جداً، فعلى الرغم من أن العلكة تساعد في إفراز المزيد من اللعاب وتحسين درجة الحموضة، فإنها لا يمكن أن تحل محل الفرشاة أو خيط تنظيف الأسنان.

3. المضمضة كافية لنظافة الأسنان: معلومة أخرى خاطئة؛ فالمضمضة هي طريقة مكمِّلة لتحسين نظافة الأسنان، ولكنها ليست بديلاً على الإطلاق للفرشاة أو الخيط.

4. يجب دائماً خلع ضرس العقل: تجب إزالته فقط عندما يتسبب موضعه ونموه في حدوث أمراض أو مشاكل ببقية الأسنان، ويجب تقييم كل حالة من قِبل طبيب الأسنان.

5. تنظيف الأسنان يفسد أو يخدش الأسنان: تُنظَّف الأسنان من أجل إزالة الجير والترسُّبات التي تتراكم على الأسنان؛ ومن ثم منع الأمراض المستقبلية، مثل التهاب اللثة، فيُنصح بالذهاب إلى الطبيب للتنظيف مرة واحدة على الأقل في العام.

6. الفرشاة الخشنة تنظف بشكل أفضل من الفرشاة الناعمة: جميع الفُرش تحقق وظيفتها في النظافة بالطريقة نفسها، وقد ثبت أن الفرش الخشنة يمكن أن تسبب جروحاً ب اللثة.

7. يسبب الحمل فقدان أسنان الأم بسبب نقص الكالسيوم: معلومة زائفة؛ فخلال فترة الحمل، يؤدي التغيير الهرموني إلى حدوث تغيرات في اللثة تزيد من احتواء البكتيريا، فيتزايد لديهن خطر التهاب اللثة وتسوُّس الأسنان؛ هذا هو السبب في أن النساء الحوامل بحاجة إلى الاهتمام بنظافة أسنانهن والذهاب إلى الطبيب خلال فترة الحمل.

8. تسوُّس الأسنان مؤلم دائماً: يمكن أن يوجد تسوس بالسن، خاصة في المينا، دون أن يشعر المريض بأي ألم.. وبالمثل، إذا وصل التسوس إلى منطقة العاج وفقدت الأسنان حيوية العصب، فقد لا تلاحظ أي نوع من الألم، لكنه يبدأ عندما تنتشر العدوى إلى العاج عند تناول المشروبات الباردة أو الساخنة أو السكريات. إذا وصل التسوس إلى العصب، فهنا يزداد الألم الذي لا يطاق. المراجعات الدورية مع الطبيب هي أفضل طريقة للكشف المبكر عن تسوس الأسنان.

9. الأسنان هي المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة: هذه المعلومة نصف خاطئة؛ لأن رائحة الفم الكريهة تظهر بسبب نقص نظافة الأسنان وتراكم البقايا والبكتيريا، لكن في بعض الأحيان يكون مصدرها مشاكل الجهاز الهضمي.

10. الزرع وأطقم الأسنان صالحان مدى الحياة: لا شيء يدوم الى الأبد، يؤثر نقص نظافة الأسنان وتراكم البكتيريا والفيزيولوجيا الخاصة بالمريض، بشكل كبير، على مدة صلاحية تلك الحلول الاصطناعية البديلة، أما بالنسبة لأطقم الأسنان ، فيجب استبدالها عند استهلاكها أو تلوثها.

تتطور أنسجة اللثة على مر السنين، بحيث يمكن أن تؤدي صلابة الطرف الاصطناعي إلى عدم الراحة؛ ولهذا السبب تجب مراجعتها أو استبدالها عند الطبيب.

المصدر: هافينغتون بوست