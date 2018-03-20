لفت رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان الى أن “الزيارة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد الى الغوطة الشرقية، ّشكلت رسالة واضحة بأن الحسم بات لصالح سوريا جيشاً وقيادة وشعباً، على حساب التنظيمات الإرهابية التي إنهزمت أمام أبطال الجيش السوري وحلفائه.

وسأل ذبيان عن سبب هذه الهجمة التي تستهدف سوريا على وقع الإنجازات التي يحققها الجيش السوري وحلفائه على جبهة الغوطة، وأضاف”هل ذلك يعني إنهيار مشروع الإرهاب في سوريا؟، وعليه رأى رئيس تيار صرخة وطن أن “زيارة الرئيس الأسد الى الغوطة لشرقية والتي جاءت في ظل التهويل والتهديد بعدوان أميركي على سوريا، شكلت رداً واضحاً ومباشراً من قبل الرئيس الأسد الذي يثبت مرة جديدة أنه قائد سياسي وعسكري، أنه لا مجال للمساومة على سيادة سورية ووحدة أراضيها”.

من جهة ثانية أشار رئيس تيار صرخة وطن الى أن الإحتلال التركي لمدينة عفرين السورية وتهجير أهلها يشكل دليلا قاطعاً على أطماع أردوغان بسوريا، ويكشف مؤامرة التقسيم التي تسعى تركيا من خلالها الى احتلال أجزاء من الأراضي السورية، لكن هذا المخطط سيفشل حتماً في ظل إصرار القيادة السورية، على إستعادة كل شبر من الأراضي، سواء تلك التي إحتلتها التنظيمات الإرهابية او التي باتت خاضعة للإحتلال التركي.

المصدر: موقع المنار