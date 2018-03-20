انتقدت وزارة الخارجية التركية “تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، بشأن الوضع في عفرين شمالي سوريا”، مشيرةً إلى أن “السلطات الأمريكية لم تدرك بعد سبب وهدف وطبيعة عملية غصن الزيتون، أو أنها للأسف لا تريد أن تدرك ذلك”.

وفي بيان لها، أكدت الخارجية التركية أن “عملية غصن الزيتون هي حملة لمكافحة الإرهاب”، مشيرةً إلى أن “العملية بالتأكيد لا تستهدف السكان المدنيين، على العكس تماما، تهدف العملية لإنقاذهم من قمع واستبداد التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين، وتم إيصال المساعدات الإنسانية إليهم”.

وشدّدت على أن “الادعاء بأن العملية العسكرية ضد الإرهابيين في عفرين ستضر بالحرب على تنظيم داعش الارهابي لا يستند إلى أي أساس”، مؤكدةً أن “النهج الذي يلحق الضرر بالحرب على الإرهاب في سوريا هو استخدام مجموعة إرهابية ضد تنظيم إرهابي، وتجاهل فرض هذه المجموعة الإرهابية التي عززت أجندتها الانفصالية الأمر الواقع ميدانيا، وقيامها بتغييرات ديموغرافية

المصدر: وكالات