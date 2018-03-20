هنأ الملك المغربي محمد السادس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

وأشار في برقية التهنئة إلى انه “على إثر تجديد الشعب الروسي الصديق لثقته في شخصكم، بإعادة انتخابكم رئيسا لروسيا الاتحادية، يطيب لي أن أعرب لفخامتكم عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات، بموصول التوفيق في مهامكم السامية، لتحقيق ما ينشده بلدكم من اطراد التقدم والإزدهار”.

وأعرب الملك في هذه البرقية، عن عميق ارتياحه لما يربط البلدين من علاقات عريقة، “قائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، والتضامن الفاعل والتعاون المثمر، وكذلك للتطور المطرد الذي شهدته هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، بفضل الحرص المشترك على الرقي بها إلى أعلى المستويات”.

المصدر: وكالات