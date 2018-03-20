ندد البيت الابيض الاثنين بقوة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وما تضمنته من “إهانات في غير محلها” بحق السفير الاميركي في الكيان الاسرائيلي، معتبرا ان الوقت حان لكي يختار بين “خطاب الكراهية والسلام”.

وقال جايسن غرينبلات مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الشرق الاوسط ان “الوقت حان لكي يختار الرئيس عباس بين خطاب الكراهية وجهود ملموسة لتحسين حياة شعبه وايصاله الى السلام والازدهار”.

واتى تعليق البيت الابيض بعيد ساعات على نعت الرئيس الفلسطيني السفير الاميركي في الكيان الاسرائيلي ديفيد فريدمان بـ”ابن الكلب”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية