أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” استنكارها وإدانتها للتصريحات التي أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية مساء الاثنين. واعتبرت ان “هذه التصريحات تشكل تهديدا لوحدة الشعب الفلسطيني وتعطي مزيدا من التأييد للحصار الذي يفرضه العدو على قطاع غزة”.

وأكدت الحركة في بيان لها مساء الاثنين تعقيباً على تصريحات رئيس السلطة محمود عباس “رفضها المطلق لكل ما سوف تتخذه السلطة من إجراءات وعقوبات ضد شعبنا في قطاع غزة كما رفضت الإجراءات السابقة”.

وقالت الحركة “على الجميع أن يدرك أن وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني هو الموقف الوطني الذي يجب أن يقود كل جهودنا في هذه المرحلة التي تستهدف وجودنا كشعب وقضية”، وطالبت “كافة قوى شعبنا بالالتفاف حول المقاومة وحمايتها وليس التآمر عليها”.

يشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس، قال في كلمة له مساء الاثنين أنه “سيتخذ إجراءات ضد قطاع غزة على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدالله ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج في غزة الثلاثاء الماضي”.

المصدر: فلسطين اليوم