أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن عملية تقودها القوات الجوية، لفرض القانون والمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية والعصابات المسلحة جنوبي ليبيا.

وقالت القيادة في بيان صحفي “الطيران الحربي نفذ طلعة قتالية ليلة الأحد بواسطة المروحية مي 35″، موضحة أنها دكت تجمعا لآليات تابعة للعصابات الإجرامية المنحدرة من المعارضة التشادية داخل الأراضي الليبية.

وأعلنت القوات المسلحة التابعة للمشير خليفة حفتر، أن ذلك يأتي عقب بدء عمليات تأمين الجنوب الليبي، وبحسب التكليف الصادر من القيادة العامة لغرفة عمليات القوات الجوية.

وأمر المشير حفتر، بإطلاق “عمليات فرض القانون في الجنوب الليبي”.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية “وال”، أن تعزيزات وتجهيزات عسكرية ضخمة من بينها طائرات مقاتلة، وصلت مؤخرا إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية، وذلك لمساندة وحدات القوات المسلحة في إعادة استتباب الأمن في مناطق الجنوب الليبي.

وأوضحت أن تلك التعزيزات أرسلت من قبل غرفة عمليات القوات الجوية بقيادة اللواء محمد المنفور، وذلك بتعليمات مباشرة من المشير خليفة حفتر.

المصدر: وكالات