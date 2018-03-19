قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر في افتتاح المنتدى العالمي للمياه في العاصمة برازيليا الاثنين إن “على العالم ان يسرع جهوده لتجنب فقدان كارثي لامدادات المياه”، وذلك بعد ان قالت الامم المتحدة إن “5.7 مليارات شخص قد يعانون من شح مياه الشرب بحلول 2050”.

واضاف تامر في كلمته الافتتاحية في المنتدى الثامن الذي يستمر اسبوعا “لا يوجد وقت نضيعه”، ولفت الى ان “هذا العدد مرشح للارتفاع إلى 5.7 مليارات بحلول 2050″، واوضح ان “هناك اتفاقا على ان الحياة على الارض مهددة اذا لم نحترم حدود الطبيعة”.

ويشارك في المنتدى تحت عنوان “تقاسم المياه” 15 من رؤساء الدول والحكومات و300 رئيس بلدية وعشرات الخبراء، ويتوقع ان يحضره نحو 40 الف شخص وتستمر اعمال المنتدى حتى 23 آذار/مارس.

ويأتي المنتدى بعد نشر تقرير الامم المتحدة لتنمية المياه 2018 الذي قال إن “3.6 مليارات شخص او نصف سكان العالم يعيشون في مناطق يمكن ان تصبح فيها المياه نادرة في شهر واحد على الاقل في السنة”.

ويركز المنتدى على شبح انهيار امدادات المياه في مراكز المدن. مثلما كاد ان يحصل في مدينة كيب تاون هذا العام.

والمدينة الجنوب افريقية الكبيرة مهددة بانقطاع المياه عنها في الاشهر القادمة بسبب الجفاف. ويبقى الوضع فيها بالغ الدقة رغم تأكيد السلطات المحلية الاسبوع الماضي ان “اليوم الصفر” (يوم انقطاع الماء) لن يحصل في 2018 اذا استمر الاستهلاك بنظام الحصص وهطلت الامطار المتوقعة في الاشهر القادمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية