عثر على أكثر من 600 كيلوغرام من الكوكايين في مؤسسة في فال دواز قرب باريس صدفة من قبل موظفين كانوا يستعدون لفتح بضاعة جديدة.

فقد بدأ موظفو هذه الشركة للمعدات الصناعية صباح الجمعة على جري العادة، بفتح الحمولة، إلا انهم عثروا ضمنها أيضا «على رزم غير موجهة لهم» على ما روى مصدر مطلع. وأوضح المصدر «فتحوا هذه الرزم فوجدوا فيها مادة مشبوهة فاتصلوا بالشرطة».

وضبط أكثر من 600 كيلوغرام في حوالى عشر علب. وأتى هذا الاكتشاف «صدفة» وقد يكون عائداً الى مشكلة طرأت على مسار الحاوية. وكانت هذه الحاوية آتية من أمريكا الجنوبية ومرت عبر مرفأ انفير في بلجيكا حسب المصدر نفسه.

وأضاف المصدر ان المهربين استخدموا تقنية «ريب أوف» التي يقوم خلالها «مهربون بالتواطؤ مع موظفي جمارك أو عاملين في المرفأ فاسدين بإزالة الرصاص الذي تختم به الحاويات. وهم يحمّلون المخدرات فيها ويعيدون إغلاق الحاوية. ويفترض في الشركاء لهم ان يستلموا البضاعة عند وصولها. ويبدو انه تم تفويت مرحلة ما».

وسيعكف التحقيق على تحديد «مرسل الحمولة ومتلقيها» على ما أوضح المصدر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية