أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن روسيا قد تتخذ قراراً حول توسيع عدد قواتها في سوريا بسبب أعمال الولايات المتحدة وشركائها هناك. وقال كوساتشوف، مجيباً عن سؤال حول ضرورة توسيع عدد القوات الروسية في سوريا، “عندما تم اتخاذ قرار حول إنهاء عمليتنا الواسعة، لم تكن هناك شكوك حول أنه تم القضاء على الإرهاب في سوريا بشكل تام”. وتابع “لا استبعد أنه في حال اتضح أن هذه العملية اكتسبت وتيرة من جديدة، أو وصلت لمستويات حرجة، قد يحتاج ذلك لقرارات من الجانب الروسي، وآمل ألا يصل الأمر لذلك”. هذا وصرح رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية بأنه في غياب مجموعة كاملة من الأجهزة الأمنية العسكرية الروسية في سوريا، تدعم الولايات المتحدة وحلفائها بشكل نشط المعارضة السورية الراديكالية التي يتمركز في صفوفها العديد من الإرهابيين. وقال كوساتشوف لوكالة “سبوتنيك” ” كنا منذ ذلك الحين، نرى كيف أصبح الأميركيون وحلفاؤهم الذين وضعوا مهمة الإطاحة بالنظام [الرئيس بشار] الأسد، مرة أخرى بدأت تدعم بنشاط المعارضة السورية الراديكالية لهذا النظام، والتي تعد المجموعات الإرهابية نفسها في صفوفها.”

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية