فازت المدرّسة البريطانية أندريا زافيركو بجائزة أفضل معلّمة في العالم التي تمنحها مؤسسة فاركي وتبلغ قيمتها مليون دولار، في احتفال أقيم في دبي برعاية حاكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حسب ما أفاد المنظمون.

وهي تدرّس الفنون والمنسوجات في مدرسة ألبرتون كوميونيتي في منطقة برنت في لندن، والتي تضمّ طلاباً من خلفيات عرقية مختلفة ومن أفقر العائلات في بريطانيا.

وأصبحت المدرسة من أفضل المدراس في بريطانيا، حسب المنظمين.

وهنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تسجيل مصور زافيركو على حصولها على هذه الجائزة، واصفة إياها بـ«الإنجاز العظيم» ومثنية على جهود المدرّسة في تعلم الترحيب بطلابها بخمس وثلاثين لغة مختلفة في المدرسة.

وتمنح الجائزةَ المؤسسةُ التي أنشأها ساني فاركي، المقيم في دبيّ، وهو من أبرز المستثمرين عالميا في مجال التعليم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية