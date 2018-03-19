اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد في برقية تهنئة أرسلها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت الـ70%: إن حيازتكم على هذه الثقة الاستثنائية من الشعب الروسي نتيجة طبيعية لأدائكم الوطني المتميز، وخدمة مصلحة روسيا الاتحادية بكل كفاءة وإخلاص”.

واضاف :”ان الاتحاد الروسي بقيادتكم وقف ضد الإرهاب قولاً وفعلاً، وساهمتم مساهمة مشكورة مع الجيش العربي السوري بدحر القوى الإرهابية التكفيرية عن معظم الأراضي السورية، الأمر الذي خلص بقعاً أخرى من العالم من هذه الآفة التي كان يمكن أن تمتد لولا إجراءاتكم المشهودة هذه والتي لن ينساها التاريخ لكم”.

وتابع:”ان مواقف بلدكم في المنابر والمحافل الدولية تعكس نبض شعبكم وكل الشعوب الطامحة إلى تحقيق العدل والعدالة بين الدول على أساس الكرامة المتساوية لجميع الدول، صغيرة كانت أم كبيرة، على خلاف قوى الهيمنة والاستعمار التي لا تقيم لكرامات الدول والشعوب وزناً”.

المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية