أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، إيلا بانفيلوفا، اليوم الإثنين، أن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية ستلغى في 5 مراكز اقتراع تقع في 3 أقاليم روسية. وقالت بانفيلوفا للصحفيين: “سيتم إلغاء نتائج الانتخابات في 5 مراكز اقتراع تقع في 3 أقاليم روسية”. هذا وجرت الانتخابات الرئاسية الروسية يوم 18 آذار/ مارس، وذكر أن نسبة الإقبال فيها بلغت أكثر من 67 بالمئة بعد فرز 99.83 بالمئة من البروتوكولات الانتخابية. ويتصدر الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية بحصوله على 76.67 بالمئة من أصوات الناخبين، وفقا للجنة المركزية للانتخابات، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه، ما يمنحه نسبة تأييد قياسية من الناخبين، خلال مسيرته السياسية، ويليه المرشح عن الحزب الشيوعي الروسي بافل غرودينين بنسبة أكثر قليلاً من 1 بالمئة، ويأتي في المركز الثالث زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، فلاديمير جيرينوفسكي بنسبة تقارب الـ 6 بالمئة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية