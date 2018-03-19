دعا الكرملين اليوم بريطانيا الى تقديم ادلة تثبت اتهاماتها لموسكو بالمسؤولية عن تسميم العميل الروسي المزدوج في 4 آذار في انكلترا او الاعتذار.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين :”عاجلا ام آجلا يجب الرد على هذه الاتهامات التي لا اساس لها: اما عبر دعمها بالأدلة المناسبة او الاعتذار”.

وكان بيسكوف يرد على سؤال حول ما اذا كان تصاعد التوتر مع الغرب عزز شعبية بوتين خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في روسيا امس.

ووصف بيسكوف الاتهامات البريطانية بانها “تشهير ضد روسيا، ولا يمكن فهمها على الاطلاق كما ان دوافعها غير أكيدة”.

المصدر: وكالات