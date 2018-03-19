صعدت عملة “بيتكوين” الافتراضية في تداولات الإثنين، مرتدة من أدنى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، مع نجاحها في تجاوز حاجز 8 آلاف دولار مجدداً.

تأتي مكاسب العملات الافتراضية، على الرغم من تقارير إعلامية ذكرت أن “تويتر” تتجه إلى حجب الإعلانات المرتبطة بتلك العملات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة مماثلة لما فعله محرك البحث الشهير “غوغل” قبل أيام.

وبحلول الساعة (06:40 ت.غ.)، ارتفعت عملة “بيتكوين” بنسبة 7.66 بالمائة إلى 8265 دولاراً بقيمة سوقية عند 140.85 مليار دولار.

وزادت عملة “إيثيريوم” بنحو 3.7 بالمائة إلى 540.56 دولار بقيمة سوقية عند 53.55 مليار دولار.

وزادت عملة “ريبل” بنحو 7.95 بالمائة إلى 0.66 دولار بقيمة سوقية عند 26.13 مليار دولار، فيما ارتفعت عملة “بيكوين كاش” بنسبة 1.49% إلى 932.45 دولار.

وتعاني العملات الافتراضية بشكل متزايد من استمرار تضييق الخناق عليها من جانب التشريعات لمنع تداولها، أو عبر حرب تصريحات من كبار المسؤولين حول العالم بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.

المصدر: وكالة الاناضول