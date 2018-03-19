أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أن الوضع في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي “رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7 خروقات وبدوره رصد الجانب التركي خرقين”. وأضافت الوزارة في نشرتها: ” الوضع في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7 خروقات في محافظتي حلب(2) واللاذقية (5).

أما الجانب التركي فهو رصد 2 خرقين في محافظتي درعا (1) وإدلب (1). يذكر أن غالبية حالات إطلاق النار بشكل عشوائي من مدافع الهاون والأسلحة الخفيفة تم رصدها في المناطق التي تسيطر عليها العناصر التابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي. هذا وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإيصال1.3 طن من المساعدات الإنسانية إلى قرية الحسينية بريف دير الزور. وبشكل عام بلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية 1778 عملية، وبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها 2500.0 طن.

كما أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 113 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 74345 شخصا. وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع إي اتفاقية حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلي نظام وقف الأعمال القتالية وبذلك فإن إجمالي عدد هذه المراكز بلغ 2436 مركزا. لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية