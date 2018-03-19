أكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، الإثنين أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفا موحدا في قضية تسمم ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال. وقالت موغيريني “لدينا أجندة مزدحمة اليوم مع الوزراء، أولاً سنستمع لبوريس جونسون حول سكريبال، التضامن مع بريطانيا وقلقنا البالغ لما حدث واضح تماماً. هذا غير مقبول”. وأضافت “أعول على أن تسمعوا منا، الـ 27 دولة موقفاً موحداً، خلال مناقشات اليوم بعد الاستماع لتقرير وزير الخارجية البريطاني جونسون”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية