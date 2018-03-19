توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة تحمل معها بعض الغبار خاصة خلال الفترة الصباحية، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ لتعود الى معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط التي أدت الى تخطي درجات الحرارة معدلاتها الموسمية. تنحسر يوم غد الثلاثاء.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الساحل والتي تخطت معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة تحمل معها بعض الغبار خاصة خلال الفترة الصباحية، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ لتعود الى معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

– الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 19 الى 14 درجة، في الارز من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 10 الى 22 درجة.

– الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 25 و65 %.

– حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

– الضغط الجوي 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:05:45 ساعة غروب الشمس: 17:48

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية