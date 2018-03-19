سمح ما يُسمى جهاز “الشاباك” داخل كيان العدو الصهيوني اليوم الإثنين، بالنشر عن اعتقال موظف بالقنصلية الفرنسية بالقدس المحتلة، “تنسب له شبهات نقل الأسلحة ووسائل قتالية عبر معبر كرم أو سالم مع قطاع غزة للضفة الغربية المحتلة”.

وزعمت وسائل الإعلام “الإسرائيلية”، “أنه تم الكشف عن خلية لـ”تهريب الأسلحة” من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وأتى الإعلان اعتمادا على تحقيقات أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي قالت إنه سيتم محاكمة موظفة بالقنصلية الفرنسية يدعى رومان فرانك، حيث أتضح خلال تحقيقات “الشاباك” مع الشرطة الإسرائيلية، وجود شبهات لتهريب أسلحة ووسائل قتالية من قطاع غزة للضفة الغربية”.

وزعمت أجهزة الأمن “الإسرائيلية”، أن تحقيقات “الشاباك”، دلت أنه تم تهريب ونقل الأسلحة عبر معبر كرم أبو سالم “إيرز” عبر موظف القنصلية رومان فرانك، وهو مواطن فرنسي يعمل كموظف في القنصلية الفرنسية في القدس.

المصدر: عرب 48