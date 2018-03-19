أكدت رئيسة الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، د. رشيدة الشافعي أن أفلام الرسوم المتحركة تلقى الإهمال بداخل مصر.

وقالت لـ “سبوتنيك” إنه من أجل هذا السبب، فإنها تنظم ورشتي عمل للأطفال، خلال فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، من أجل تعريفهم بهذا الفن، وطريقة تنفيذه وإخراجه.

وأشارت إلى أن أفلام الكرتون لا تلقى حظا بداخل مصر، بسبب تكلفتها العالية، ولاستغراق إنتاجها وقتا طويلا، وهو ما يجعل المنتجين يلجأون لإنتاج الأفلام الحية.

وأردفت: المصري يخجل من أفلام الرسوم المتحركة للأسف، وإذا كان يملك الاختيار بين الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم حي أو كرتون، فسيختار الأول.

وطالبت رشيدة الشافعي الدولة المصرية بالاهتمام أكثر بأفلام الرسوم المتحركة، من حيث توفير الدعم المالي لها، وتمنت أن يخصص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مسابقة لها في دوراته المقبلة.

وانطلقت الجمعة 16 مارس/ آذار الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وسيستمر حتى يوم الخميس 22 مارس/ آذار، بمشاركة 110 أفلام من 45 دولة، وبحضور 1000 مشارك.

وشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم الممثل المصري جميل راتب، والممثلة المصرية غادة عادل، والمخرج السنغالي موسى توريه إلى جانب الاحتفاء بمرور عشر سنوات على وفاة المخرج المصري يوسف شاهين.

كما شهد الحفل تقديم عدد من فقرات الأوبرا وعروض الفرق الشعبية، كما شاركت فرقة “بلاك تيما” بفقرة فنية.