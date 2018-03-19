أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 19 آذار 2018

النهار‎

لوحظ أن مسؤولي أحزاب أيدوا إعطاء الأم اللبنانية الجنسية لأولادها في موسم الانتخابات فيما تغاضوا عن الملف ‏طوال الأعوام الماضية من نيابتهم‎.

تفاوتت الردود وفق استطلاعات ومواقف لمحازبين في الجبل حول نجاح أو فشل مقابلة اعلامية لنجل زعيم وسطي‎.

أفادت إحدى النقابات أن محاميها ابتعد عنها في موسم الانتخابات لعدم تعرضه للاحراج حيال مرشحيه أولاً، والناخبين ‏ثانياً‎.

لوحظ أنه وللمرة الأولى يتم وضع ملصقات ضخمة في بلدات الكحالة وعاريا وبسوس وغيرها من المناطق المسيحية، ‏تحمل صورة الزعيم كمال جنبلاط في ذكرى استشهاده‎.‎

البناء‎

خفايا‎

أكدت أوساط سياسية أنّ التحالف الانتخابي بين أحد الأحزاب وتيّار كبير في قوى 14 آذار لم يصل إلى خواتيم سعيدة ‏للطرفين، بالرغم من ترويج أوساط الطرفين أنّ اللقاءات بينهما إيجابية. وأوضحت الأوساط أنّ عدم حصول لقاء بين ‏رئيسَي الحزب والتيّار يؤكد أنّ العلاقة بينهما في غاية التدهور، بالرغم من دخول دولة كبرى على خط المصالحة بين ‏الجانبين‎.

كواليس‎

وصفت مصادر إعلامية روسية نتائج الفوز الساحق للرئيس الروسي في الانتخابات الرئاسية بزيادة أكثر من 50 من ‏الأصوات على أول منافسيه، وهي سابقة في المنافسات الانتخابية باعتبار معركة الغوطة وانتصاراتها في سورية ‏صوتاً ذهبياً في الانتخابات عطلت مفعول التهديدات الأميركية والحملات البريطانية وحوّلتها إلى أوراقاً ملغاة لا قيمة ‏لها في حاصل الانتخابات كما خطط لها أصحابها لتصوير الاقتراع لبوتين تهديداً لأمن روسيا‎…‎

الجمهورية‎

أبدى دبلوماسي غربي تعجُّبه لارتباك تيار سياسي في إدارة تحالفاته الإنتخابية‎.

وصف مرجع سياسي هيئة مستحدثة بأنها “شاهد ما شافش حاجة” نظراً لعجزها عن رصد المخالفات والتدخّلات ‏الفاضحة في إستحقاق حسّاس‎.

عُلم أن أبناء إحدى الطوائف وهم أقلية في منطقة شمالية يعتزمون عدم الذهاب إلى أقلام الإقتراع لأن المقترعين منهم ‏حتى ولو وضعوا أوراقاً بيض سيرفعون الحاصل الذي لن يترجم هدفهم‎.‎

اللواء‎

تعددت أسباب تعثر التحالف بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية ولم تفلح مفاوضات المعنيين من الطرفين في إحراز ‏أي تقدم على مستوى الدوائر المطروحة على بساط البحث‎!

كشفت مناسبة إنتخابية في دائرة كسروان عن حجم التباعد المتزايد بين قطبين ينتميان إلى جهة سياسية واحدة‎!

تبين أن التقارير الديبلوماسية الواردة إلى بيروت عن مؤتمر روما تختلف جذرياً عن الأجواء الإعلامية اللبنانية التي ‏أُطلقت حول نتائج المؤتمر‎!‎

المستقبل‎

قيل

يُقال أن أوساطاً مطلعة تشير إلى أن ثلاثة معطيات تواكب انعقاد المؤتمرات الدولية حول لبنان هي: ضرورة ‏الاستمرار بسياسة النأي بالنفس، وإيجاد حل لمشكلة “السلاح غير الشرعي”، والقيام بإصلاحات مالية واقتصادية‎

المصدر: الوكالة الوطنية