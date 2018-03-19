توفي، مساء الأحد، حارس الأمن الصهيوني متأثراً بجراحه التي أصيب بها في عملية طعن بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام العدو، إن الحارس توفي جراء إصابته إصابة خطيرة بعد تعرض لطعنات عدة في المنقطة العلوية من جسده، حيث توفي لاحقاً في مستشفى “هداسا”.

وأشارت إلى أن منفذ عملية الطعن في البلدة القديمة بمدينة القدس استشهد متأثرًا بجراحه، بعد تنفيذه عملية الطعن.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن منفذ عملية الطعن عبد الرحمن بني فضل ويبلغ من العمر (28 عاما) من بلدة قربا قضاء نابلس.

المصدر: فلسطين اليوم