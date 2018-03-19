ركّز عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، خلال احتفال اتحاد بلديات جبل عامل، بتخريج دورات تدريب مهني وحرفي وثقافي، في حسينية بلدة مركبا، على أنّ “علينا أن نقارب صورة مناطقنا، ما بين ما كانت عليه قبل وما هي عليه الآن”، مشيداً بـ”الجهود الجبارة الّتي بذلت على صعيد تنمية المناطق، بالإضافة إلى التشريع في المجلس النيابي”.

وحول ما تتعرّض له المقاومة من افتراءات، لفت إلى أنّ “ذلك جزء من حملة أميركية صهيونية، تريد أن تزيل علاقة مجتمع المقاومة بالمقاومة”، مؤكّداً أنّ “حزب الله لا يخاف النقد، إنّما يخجل من الإفتراء الّذي يحاول تشويه الصورة”.

وفي ما يتعلّق بقانون الإنتخابات، رأى فياض أنّ “النظام الإنتخابي النسبي يعطي الجميع حقّه، وحزب الله مع حركة أمل من أكثر القوى راحة، وحريصين على أن نحمي حلفاءنا ونحن نحتاج إلى كلّ صوت وجهد دون تلكؤ أو تراجع”، منوّهاً إلى “أنّنا على موعد في 6 أيار، ونحن واثقون بأنّ شعبنا سيقول نعم للمقاومة، نعم لتحالف أمل وحزب الله وحلفائهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام