قتل 17 شخصا عندما ضربت عاصفة استوائية قوية مدغشقر، بحسب احصاء رسمي نشر الاحد.

ورافقت العاصفة “الياكيم” رياح بسرعة 105 كلم في الساعة عندما ضربت شمال شرق الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي الجمعة، وانتقلت الى الساحل الشرقي.

وأعلن مكتب إدارة الكوارث في البلاد عدد القتلى، وقال ان 15 الف شخص تضرروا من العاصفة.

وتعرضت مدغشقر، التي تعتبر من افقر بلدان العالم، لأربعين اعصارا وعاصفة استوائية خلال السنوات العشر الماضية.

وفي كانون الثاني/يناير تسبب الاعصار “آفا” بمقتل 51 شخصا، وفي اذار/مارس من العام الماضي قتل 78 شخصا في الاعصار “ايناو”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية