عزل 600 شخص يقيمون في بلدات تقع في منطقة في وسط كرواتيا الاحد بسبب فياضانات تسببت بها الامطار الغزيرة وذوبان الثلوج، كما قالت السلطات علما بان مناطق اخرى قد تتأثر في الايام المقبلة.

وغمرت مياه نهر ليكا الذي ارتفع منسوبه الخميس، سهلا واسعا في منطقة كوسيني على بعد 180 كلم جنوب زغرب. وبات الوصول الى بلدات عدة متعذرا الا بالقوارب.

واعلنت السلطات حالة الطوارىء وارسلت فرق مسعفين وقوات تدخل الى المكان لتزويد السكان باللازم كما قالت وكالة الانباء الكرواتية.

وقال جوسو زيفكوفيتش المسؤول عن اجهزة الانقاذ لتلفزيون نوفا “منسوب المياه لا يزال يرتفع بالنسبة الى يوم امس. لدينا اليوم مزيد من القوارب لمساعدة السكان”.

ولكن لم تحصل عمليات اجلاء وانتقل سكان الى منازل جيرانهم بعد ان غرقت مساكنهم تحت المياه.

وقال جوسو زيفكوفيتش المسؤول الاخر عن اجهزة الانقاذ “ننقل الاغذية والبنزين والعلف للحيوانات”.

وتوقف مد هذه البلدات بالكهرباء تفاديا لاي اضرار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية