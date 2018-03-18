أعلنت الإدارة الكردية في منطقة عفرين السورية، تحول قواتها من أسلوب المواجهة المباشرة إلى تكتيك الكر والفر في قتالها الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا في المنطقة.

وقال الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لعفرين عثمان شيخ عيسى في بيان نقله التلفزيون “قواتنا تتواجد في كل مكان من جغرافية عفرين.. وستقوم هذه القوات بضرب مواقع العدوان التركي ومرتزقته في كل فرصة”.

وأضاف، “أن إعلان النصر من قبل أردوغان وأزلامه لن يكون إلا ذر الرماد في عيون الرأي العام التركي والعالمي”… “ستتحول قواتنا في كل منطقة من عفرين إلى كابوس مستمر بالنسبة لهم”.

وشدد عيسى على أن المقاتلين الأكراد قاموا “بإبداء صمود ومقاومة لا مثيل لها” في القتال، لكن السلطات الكردية قررت إجلاء المدنيين من عفرين “لتجنب كارثة إنسانية أكثر فظاعة”.

المصدر: وكالة رويترز