أظهرت النتائج الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية 2018، إلى حصول الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، على 72.6% من الأصوات بعد فرز 26% من الأوراق الانتخابية.

ووفقا للنتائج الأولية، حصل بافيل غرودينين مرشح عن “الحزب الشيوعي الروسي” على 15.2%، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن “الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي”6.8%، وكسينيا سوبتشاك حصلت على 1.3%، بعد فرز 26% من الأصوات.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا، إن نسبة الحضور للتصويت بلغت حتى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، نسبة 60%.

وأكدت بامفيلوفا، أن انتخابات الرئاسة الروسية، لم تشهد انتهاكات خطيرة، معبرة عن رضاها على سير العملية الانتخابية.

المصدر: روسيا اليوم