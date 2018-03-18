لقطاتُ سلفي على خطِّ النارِ في عمقِ الغوطةِ الشرقيةِ يلتقطُها الاسدُ معَ ضباطِ وجنودِ الجيشِ السوري في رسالةٍ واضحةٍ الى مَن يَعنِيهِمُ الامرُ بأنَ المعركةَ تَجري على قدمٍ وساق، وأنَ التهديداتِ لن تفرملَ التقدمَ السريعَ والمباغتَ للجيش. انهياراتٌ في صفوفِ الارهابيينَ لن يَجدَ معها هؤلاءِ الا القتلَ أو الباصاتِ الخضرَ لنقلِ من كانوا وَقوداً لازمةٍ زادت عنِ السبعِ سنوات.

أزمةٌ اُريدَ لها أن تدخلَ في صناديقِ الاقتراعِ الروسية، وتكونَ ناخباً في وجهِ سيِّدِ الكرملين، اِلا اَنه وبحسبِ استطلاعاتِ الرأي، فانَ الحملةَ ضدَ فلاديمر بوتين لن تكونَ اكثرَ من ورقةٍ ملغاةٍ عندَ فرزِ الاصوات. اقبالٌ على التصويتِ لمصلحةِ من يصفُه الروسُ بالرجلِ القويِّ الذي أعادَ لموسكو هيبتَها وكلمتَها على المسرح الدولي.

ومن على مسرحِ قلعةِ بعلبك مدينةِ الشمس بزغَ اليومَ نورُ لائحةِ الامل والوفاء بالتأكيدِ على أنَ محاولاتِ تضليلِ محتضني المقاومةِ ستَخيب. فبعلبك الهرمل بكلِّ مدنِها وقراها وسهولِها وجبالِها وبمسيحييها ومسلميها ستبقَى وفيةً لمبادئها، لا تُبدِّلُ ما عاهدت عليهِ تبديلاً، لا تُغيرُها الاحوالُ وظروفُ الزمان.

لسان حال مقدسي في البلدة القديمة في فلسطين المحتلة، فبعد الدهس، فلسطيني يطعن جندي صهيوني في القدس المحتلة لتزداد مخاوف قادة الاحتلال بأن الفلسطينيين سيواجهون بالنار صفقة القرن وقرار ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني .

المصدر: قناة المنار