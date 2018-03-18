حدد رئيس بوروندي بيار نكورونزيزا 17 ايار/مايو المقبل موعدا لاستفتاء على تعديل دستوري مثير للجدل قد يبقيه في الحكم حتى العام 2034.

ويتهم معارضون نكورونزيزا (54 عاما) بالسعي للبقاء في الحكم مدى الحياة منددين بوجود شبكة مصالح حول القائد السابق للمسلحين الذي يقود البلد الصغير في وسط افريقيا منذ العام 2005.

وقدمت الحكومة في تشرين الاول/اكتوبر الفائت تعديلا دستوريا يتيح لنكورونزيزا ان يحكم لولايتين رئاسيتين مدة كل منها سبع سنوات بدءا من 2020، لكن الخطوة اشعلت انتقادات المعارضة والمجتمع الدولي وخصوصا الاتحاد الافريقي.

وتقول المعارضة إن “هذه التعديلات يمكن أن تقضي على اتفاق اروشا للسلام الذي ساهم في انهاء الحرب الاهلية بين عامي 1993 و2006 والتي ادت لمقتل أكثر من 300 الف شخص”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية