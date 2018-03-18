خرق العدو الاسرائيلي السيادة اللبنانية بحرا، في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية لا سيما القرار رقم 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه الى ان “زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم ما بين الساعة 4.38 والساعة 8.20 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة(جنوب) على أربعة مراحل لمسافة أقصاها حوالى 425 مترا”.

ولفت قيادة الجيش في بيان لها الى انه “عند الساعة 8.16 أقدم زورق عدو مماثل، على رمي حشوة متفجرة داخل المياه الإقليمية اللبنانية”، وتابعت “تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام