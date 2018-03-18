أشارت لجنة “بريكست” في البرلمان البريطاني الأحد الى إمكانية تأخير انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي بسبب وجود مسائل أساسية عالقة في المفاوضات ينبغي حلها.

وأفادت اللجنة “لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبي” التابعة للبرلمان أنه “تم تحقيق تقدم ضئيل في مسائل أساسية بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا”.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019 أي بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء على “بريكست”.

وأوضحت اللجنة أنه “إذا بقيت جوانب جوهرية بشأن الشراكة المستقبلية غير متفق عليها مع حلول تشرين الأول/اكتوبر 2018 فسيتعين على الحكومة السعي إلى تمديد محدود للفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 50”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية