قضت محكمة في بنغلادش الاحد بإعدام سبعة ارهابيين بعد إدانتهم بقتل حارس ضريح صوفي في العام 2015، في ذروة موجة اعتداءات ضربت البلاد.

وقال المدعي العام راتيش شاندرا إن الحكم اصدرته محكمة خاصة في مدينة رانغبور حيث وقع الحادث.

وأضاف شاندرا أن “كل المتهمين السبعة اعضاء في جماعة مجاهدي بنغلادش الارهابية”، وتابع أن “ستة متهمين مثلوا امام المحكمة وصدر الحكم غيابيا بحق المتهم السابع لانه هارب”.

وأوضح شاندرا أن “المتهمين أقروا بذبح حارس الضريح في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 لانهم يعتبرونه كافرا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية