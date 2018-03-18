شدد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النيابية في لبنان النائب أيوب حميد على ضرورة النأي عن لغة التباعد. وحذر من “الأخطار التي تستهدف المنطقة وتراثها وثرواتها لصالح تمكين العدو الإسرائيلي”.

وقال حميد في حديث له الاحد “أهلنا الذين كانوا وما زالوا ضمانة المشروع الوطني الانساني الذي اطلقه الامام الصدر سيجددون هذا الالتزام في الاستحقاق الانتخابي من خلال الانحياز للمسيرة الانقاذية التي تعمل لأجل الجنوب القوي”.

واكد حميد ان “الناس سيختارون من عمل لأجل الشراكة والمواطنة الحقيقية والسعي الدائم من اجل الصيغ السياسية المثلى التي وان لم تنصفنا اليوم، ربما تنصف الاجيال الآتية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام