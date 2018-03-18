قال عضو “اللقاء الديمقراطي” النيابي في لبنان النائب غازي العريضي “سندخل الى الانتخابات ونحن لا نخشى الحصار ومحاولات التضييق وقد مررنا بتجارب كثيرة وتجاوزناها لان رهاننا الاول والاساس هو على الناس”.

واكد العريضي في حديث له الاحد “لا يعنينا موقعا نيابيا إضافيا او خسارة موقع نيابي آخر ما يعنينا ان نذهب معا الى تكريس المصالحة وتمثيل الناس وتكريس التنوع والى إطلاق مسيرة الدولة بتعاون بين كل القوى”.

واضاف العريضي “أثناء مناقشات قانون الانتخاب وبعد إقراره وفي سياق البحث عن تحالفات وتركيب لوائح ناقشنا الجميع دون استثناء لكننا للاسف لم نتوصل الى نتائج بعد ان كثرت المناورات وتغيرت حسابات ومعادلات بسبب هذا القانون وصانعيه الذين شكوا منه هم ايضا”.

وتابع العريضي “في النهاية نحن توصلنا الى اتفاق على مستوى منطقتي الشوف – عاليه وبعبدا سوف تعلن لائحتنا خلال الايام القليلة المقبلة التي تضم عددا من المرشحين من كل الاتجاهات على مستوى منطقتي الشوف – عاليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام