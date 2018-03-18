إعلام العدو الاسرائيلي يتحدث عن اصابة صهيوني بجراح خطيرة في عملية طعن في البلدة القديمة في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2018 - 17:28
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أهالي كفربطنا في الغوطة الشرقية يطردون الإرهابيين من بلدتهم والقوات السورية تعمل على الحفاظ على أرواح المدنيين داخلها
مركز المصالحة الروسي يعلن أن أكثر من 25 ألف مدني خرجوا اليوم من ممر حمورية ليبلغ عدد الخارجين الإجمالي 68 ألف شخص
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مصادر سورية لوكالة سانا: قوات النظام التركي ومرتزقته قامت بنهب الممتلكات الخاصة للمواطنين وتدمير العديد منها داخل عفرين
القوات التركية والجماعات الإرهابية المتحالفة معها تهدم تمثال الزعيم الكردي عبد الله اوجلان وسط مدينة عفرين بعد اجتياحها
الإدارة الذاتية لعفرين: حربنا ضد الاحتلال التركي دخلت مرحلة جديدة والمقاومة في المدينة ستستمر إلى أن يتم تحريرها
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيعرض البرنامج الانتخابي للحزب في كلمة عند الـ 20:30 من مساء الاربعاء
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السيد صفي الدين: النظام اللبناني غير قابل للإصلاح بشكل جذري كما تروج بعض الأحزاب لدى إعلانها عن برامجها الانتخابية
الوزير حسين الحاج حسن يعلن لائحة الأمل والوفاء في بعلبك الهرمل: إصدار قانون للعفو العام مطلب أساسي سيتابعه تكتلنا
الوزير الحاج حسن: نعاهد أهلنا أن يكون تمثيلنا لهم في المجلس النيابي تشريعاً ورقابة فاعلاً ومؤثراً كما كان دائماً
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد: السفارات الأجنبية تتوهم أن باستطاعتها كسر المقاومة في الاستحقاق الانتخابي
7 مرشحين بينهم الرئيس فلاديمير بوتين يتنافسون على الرئاسة الروسية ويبلغ عدد الناخبين 107 ملايين
نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية الروسية بلغت حتى الساعة 17:00 بعد الظهر 51.9 %
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نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي تقول إن منع المواطنين الروس الموجودين في أوكرانيا من التصويت "جريمة دولية"
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الشيخ روحاني: الأوضاع في اليمن مقلقة وأتمنى من خلال التعاون بين طهران ومسقط أن ننهي المأساة هناك وأن نساعد الشعب اليمني
مصدر يمني: قتلى وجرحى من الجيش السعودي خلال اقتحام الجيش واللجان موقع الحماد ورقابة الحلق في نجران
الخارجية الفلسطينية تتهم حكومة الإحتلال باستغلال الموقف الأميركي الراهن حيال الشرق الأوسط من أجل ضم الضفة الغربية
إعلام العدو يتحدث عن إصابة جندي صهيوني بجراح خطرة في عملية طعن في البلدة القديمة في القدس المحتلة
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يقول إن الدول العربية الأربع ترحب بعودة قطر "للصف العربي إذا غيرت من نهجها"
وزير الخارجية المصرية سامح شكري: ليس هناك أي تحديد لأي اجتماعات قريبة حول الأزمة مع قطر
وزير الخارجية البريطانية: نرغب في التعاون مع روسيا للتحقيق في حادثة تسميم الجاسوس الروسي بهدف "الكشف عن أسباب ما حدث"
إعلام العدو الاسرائيلي يتحدث عن اصابة صهيوني بجراح خطيرة في عملية طعن في البلدة القديمة في القدس المحتلة
منذ 22 mins
18 March، 2018
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