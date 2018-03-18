أدى تساقط الثلوج لليوم الثاني الى الغاء اكثر من 100 رحلة في مطار هيثرو الاحد، كما أعاق الاحتفالات بعودة فريق الرغبي الفائز على الفريق الانكليزي الى ايرلندا.

وألغيت نحو 115 رحلة في مطار هيثرو، ثاني أكبر مطارات العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، وتأثرت خصوصا الرحلات إلى الولايات المتحدة وأوروبا والرحلات الداخلية.

وقال المتحدث باسم المطار “عملنا مع شركات الطيران لترتيب موعد رحلات الاحد ونقلنا المسافرين في عدد اقل من الرحلات”.

وكانت مطارات اخرى في بريطانيا اقل تضررا رغم أن المسافرين نصحوا بالتأكد لدى شركات الطيران.

كما أن الاحوال الجوية أعاقت الاحتفالات بعودة فريق الرغبي الايرلندي الذي كان من المقرر ان يحظى باستقبال الابطال بعد أن فاز على انكلترا في بطولة الرغبي السبت.

وألغي احتفال الفوز الاحد الذي كان من المقرر ان يجري في ستاد افيفا في دبلن بسبب الثلوج الكثيفة.

وقال اتحاد الرغبي الايرلندي في بيان “نأسف لابلاغكم بالغاء احتفالات عودة الفريق من البطولة بسبب الاحوال الجوية السيئة”.

ويتوقع ان تنتهي موجة الصقيع في بريطانيا بحلول الاثنين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية