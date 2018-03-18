أكد القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين خالد البطش أن “مسيرة العودة بداية مشروع كبير لتحقيق حق العودة بعد تخلي المجتمع الدولي”، ولفت إلى أن “هدفها سيكون استراتيجيا وآخر تكتيكيا”.

وقال البطش في ندوة بعنوان “مسيرة العودة” الاحد في قطاع غزة إن “هدف المسيرة استراتيجي يتمثل في حق العودة”، وتابع “فيما يعد هدفها التكتيكي هو التصدي للعديد من القرارات أبرزها القرار الأمريكي وصفقة القرن والتصدي لقرارات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين”.

وأضاف البطش أن “الشعب الفلسطيني اقتلع من أرضه حيث راهن على المجتمع الدولي، الذي لم يفعل للشعب الفلسطيني شيء”، وتابه “كما خرجنا نريد أن نعود وسنرد على ترامب بأن المعركة لم تنته والشعب الفلسطيني لن ينهزم”.

المصدر: فلسطين اليوم