أكد الناطق باسم كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أبو عبيدة أن إعلان العدو عن اكتشاف نفق للقسام في رفح هو محاولة جديدة للتضليل وتسويق الوهم واستعراض القوة لتسجيل انتصارات وهمية أمام الجمهور الصهيوني وأمام العالم.

وقال أبو عبيدة في حديث له الاحد إن “النفق الذي يتحدث عنه العدو هو نفق قديم وغير مستخدم تعرض للاستهداف سابقا بعد أن استخدمته كتائب القسام في عملية تفجير لموقع البرج الأحمر شرق رفح إبّان معركة العصف المأكول عام 2014”.

وكان جيش العدو الإسرائيلي قد زعم الاحد إحباطه محاولة ترميم نفق قديم قرب الشريط الحدودي في منطقة كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم