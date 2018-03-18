الجيش السوري يعطي مهلة للمجموعات الإرهابية للانسحاب من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق حتى الساعة 15:00 ظهراً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2018 - 14:52
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الجيش السوري يعطي مهلة للمجموعات الإرهابية للانسحاب من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق حتى الساعة 15:00 ظهراً
منذ 53 mins
18 March، 2018
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