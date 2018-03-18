رأى رئيس “حركة الاصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق، في بيان اليوم، أن “الانتخابات النيابية المقبلة يجب أن تكون جسرا ومعبرا لوحدة اللبنانيين، نحصن من خلالها لبنان ونحمي وحدته الوطنية وقوته المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة”.

واعتبر أن “أي مشروع انتخابي يهدف إلى إضعاف المقاومة والنيل منها تآمري، في حين المطلوب أن يصوت كل اللبنانيين لوحدتهم والحفاظ على قوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته”، محذرا من “الخطابات التحريضية”.

ونوه “بعملية الدهس البطولية في جنين والتي تأتي ردا على جرائم العدو الصهيوني”، مشددا على أن “فلسطين ستبقى قبلة المجاهدين لدحر الاحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام