ناقش عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي بزي الشؤون الراهنة والتطورات السياسية والتربوية والخدماتية، أمام وفود شعبية وشخصيات اجتماعية، بلدية واختيارية زارته في بنت جبيل.

كما، استقبل لهذه الغاية رئيس بلدية برعشيت علي شهاب واعضاء المجلس البلدي، مدير مهنية رميش الاستاذ طوني الحاج واساتذة ووفدا من مياومي الكهرباء في قضاء بنت جبيل.

واكد النائب بزي وقوف الحركة الى جانب “اهلنا لا سيما في هذه المنطقة من اجل تعزيز حضور الدولة واهتمامها على كافة الاصعدة، خصوصا في ما يتصل بالانماء وتحسين الاوضاع المعيشية لان كل التفاتة لهذه المنطقة لها بعد وطني يتصل برفع مستوى صمود وثبات اهلنا في كل المراحل والاستحقاقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام